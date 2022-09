iOS 16 ci “nasconde” dei trucchetti davvero comodi per migliorare la nostra vita con iPhone | li conosci già?

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 15 settembre 2022) Subito dopo il lancio dell’14 la Apple ha messo in circolo anche l’ultima versione del suo famoso sistema operativo, leggasi l’iOS 16. Al suo interno troviamo un sacco di novità fra cui alcune funzioni che probabilmente molti di voi ignorano in quanto poco pubblicizzate o comunque non così semplici da scovare. iOS 16, 15/9/2022 – Computermagazine.itCi viene in aiuto il portale de IlGiornale, che ha appunto pubblicato alcuni deidi iOS 16, a cominciare da quelli per il fotoritocco. Nell’ultima versione del sistema operativo di Cupertino è possibile applicare filtri alle fotografie: ma come si fa? Basta selezionare un’immagine attraverso l’applicazione dedicata Foto e poi cliccare sulla scritta Modifica che troveremo in alto a destra. A quel punto si potranno scegliere i vari filtri che permetteranno di modificare parametri come ...