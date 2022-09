Il giallo del dossier sul soldi russi ai partiti: un “avvertimento” per il nuovo governo? (Di giovedì 15 settembre 2022) Un “avvertimento” per il nuovo governo? Il presidente del Copasir Adolfo Urso dice che «al momento» l’Italia non risulta tra i paesi coinvolti nel dossier sui 300 milioni di dollari veicolati dalla russia ai partiti stranieri «ma le cose possono sempre cambiare». E chiede all’amministrazione degli Stati Uniti di fornire «immediate ed esaurienti informazioni al governo italiano». Ma i retroscena dei giornali raccontano un’altra storia. Che parte dai rapporti con Mosca costruiti da partiti come Lega e Movimento 5 Stelle negli ultimi anni. E arriva al sospetto che il rapporto costituisca un «warning» per il nuovo governo in arrivo. Mentre la diplomazia di Washington fa sapere che il dossier non sarà ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) Un “” per il? Il presidente del Copasir Adolfo Urso dice che «al momento» l’Italia non risulta tra i paesi coinvolti nelsui 300 milioni di dollari veicolati dallaa aistranieri «ma le cose possono sempre cambiare». E chiede all’amministrazione degli Stati Uniti di fornire «immediate ed esaurienti informazioni alitaliano». Ma i retroscena dei giornali raccontano un’altra storia. Che parte dai rapporti con Mosca costruiti dacome Lega e Movimento 5 Stelle negli ultimi anni. E arriva al sospetto che il rapporto costituisca un «warning» per ilin arrivo. Mentre la diplomazia di Washington fa sapere che ilnon sarà ...

