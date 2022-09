Governo | Draghi riceve Malagò e presidente Comitato olimpico Bach

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: A nome del Governo e mio personale, esprimo le più vive congratulazioni a @AstroSamantha per la… - marcocappato : Oggi è giornata mondiale della democrazia. Oggi il Governo #Draghi potrebbe emendare il decreto e chiarire la valid… - petergomezblog : Tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici, la retromarcia del governo. “Mattarella ha detto a Draghi che toglierlo… - AngeloFornaro7 : RT @HSIXTYNINE: Votare Meloni è come votare qualsiasi loro che ha appoggiato il governo Draghi. Non è un parere. È matematica. - ummiririnenti : RT @sciltian: @insiemeadonzel 48 miliardi di aiuti nei primi due DL aiuti, più altri 17 miliardi nel terzo DL aiuti. Questo ha fatto il gov… -

Open

...a caldo del premier uscente Mario, fuori di sé per un 'emendamento parlamentare inserito in un provvedimento che nulla ha a che vedere con il tema delle retribuzioni'. La reazione Il..."Non possiamo mandare a Bruxelles" per trattare sugli aiuti all'Italia gli "impresentabili" che hanno fatto cadere il. Gli stessi "amici di Viktor Orban" che "ha messo il veto al tetto comune europeo per il gas". Lo ha detto Anna Maria Corazza, candidata al Senato con Più Europa ed ex europarlamentare, ... Tremonti contro Draghi: «Nel decreto Aiuti-bis una pillola avvelenata da 250 miliardi per il nuovo governo» “Oggi i rapporti tra Italia e Unione Europea sono eccellenti, perché Mario Draghi ha portato l’Italia nel posto che le spetta nel ...Parma, 15 set. (askanews) - 'Non possiamo mandare a Bruxelles' per trattare sugli aiuti all'Italia gli 'impresentabili' che hanno fatto cadere ...