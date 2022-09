Gf Vip 7, una prossima Vippona al compleanno di Mirko Gancitano: le foto (Di giovedì 15 settembre 2022) Tanti ospiti vip al compleanno di Mirko Gancitano. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione show ha festeggiato gli anni lo scorso 11 settembre circondato da numerosi invitati. Il party ha avuto luogo nell’elegante bistrot Franciacorta. Accanto a Mirko non poteva mancare la fidanzata Guenda Goria, con la quale si è lasciato andare ad alcune esibizioni musicali. Tra i vip presenti Alex Belli, insieme alla compagna Delia Duran. E poi Matteo Diamante, Francesco Chiofalo, Luigi Favoloso ed Elena Morali. Infine anche una papabile Vippona per la nuova edizione del Grande fratello. Lei è Sofia Giaele, classe 1998, protagonista del programma Ti spedisco in Convento. Il nome dell’influencer è stato frequentemente accostato al reality condotto da Alfonso Signorini in partenza il 19 settembre. Ecco una ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 settembre 2022) Tanti ospiti vip aldi. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione show ha festeggiato gli anni lo scorso 11 settembre circondato da numerosi invitati. Il party ha avuto luogo nell’elegante bistrot Franciacorta. Accanto anon poteva mancare la fidanzata Guenda Goria, con la quale si è lasciato andare ad alcune esibizioni musicali. Tra i vip presenti Alex Belli, insieme alla compagna Delia Duran. E poi Matteo Diamante, Francesco Chiofalo, Luigi Favoloso ed Elena Morali. Infine anche una papabileper la nuova edizione del Grande fratello. Lei è Sofia Giaele, classe 1998, protagonista del programma Ti spedisco in Convento. Il nome dell’influencer è stato frequentemente accostato al reality condotto da Alfonso Signorini in partenza il 19 settembre. Ecco una ...

