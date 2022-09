Florian Zeller adatterà Lehman Trilogy in una serie tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Sarà il regista Florian Zeller ad adattare in una serie tv lo spettacolo teatrale Lehman Trilogy scritto da Stefano Massini. Florian Zeller si occuperà dell'adattamento televisivo di Lehman Trilogy, progetto di cui sarà regista, co-produttore e sceneggiatore. La serie sarà prodotta da Blue Morning, di proprietà del filmmaker, The Apartment Pictures e Fandango, di Domenica Procacci. Il regista Florian Zeller, che ha presentato il suo recente film The Son alla Mostra del cinema di Venezia 2022, ha dichiarato: "Non potrei sognare una tela più ricca su cui lavorare e sono così grato nei confronti di tutte le persone che hanno trasformato in realtà questo progetto". Lehman ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022) Sarà il registaad adattare in unatv lo spettacolo teatralescritto da Stefano Massini.si occuperà dell'adattamento televisivo di, progetto di cui sarà regista, co-produttore e sceneggiatore. Lasarà prodotta da Blue Morning, di proprietà del filmmaker, The Apartment Pictures e Fandango, di Domenica Procacci. Il regista, che ha presentato il suo recente film The Son alla Mostra del cinema di Venezia 2022, ha dichiarato: "Non potrei sognare una tela più ricca su cui lavorare e sono così grato nei confronti di tutte le persone che hanno trasformato in realtà questo progetto"....

