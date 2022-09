Finge una gravidanza, ammazza l’amica incinta e le taglia la pancia portando via la bambina: la fuga in auto e l’arresto (Di giovedì 15 settembre 2022) È accusata di aver ucciso l’amica incinta accoltellandola oltre 100 volte e prendendola a martellate. Di più, di aver aperto la pancia della vittima con un bisturi così da prendere la bambina che stava aspettando. Siamo a New Boston in Texas dove si è aperto il processo che vede alla sbarra Taylor Parker, 29 anni. I giurati sono chiamati a decidere sulla pena di morte. I fatti risalgono al 2020 e KSLA riporta le prime fasi del dibattimento in aula. La vittima, 21 anni, si chiamava Reagan Hancock e la bambina che stava aspettando e che è morta in ospedale Braxlynn. La ricostruzione dei fatti: la 29enne sarebbe stata depressa perché non poteva concepire un figlio essendo stata sottoposta a un’isterectomia totale. Avrebbe deciso di ammazzare l’amica lasciandola morire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) È accusata di aver uccisoaccoltellandola oltre 100 volte e prendendola a martellate. Di più, di aver aperto ladella vittima con un bisturi così da prendere lache stava aspettando. Siamo a New Boston in Texas dove si è aperto il processo che vede alla sbarra Taylor Parker, 29 anni. I giurati sono chiamati a decidere sulla pena di morte. I fatti risalgono al 2020 e KSLA riporta le prime fasi del dibattimento in aula. La vittima, 21 anni, si chiamava Reagan Hancock e lache stava aspettando e che è morta in ospedale Braxlynn. La ricostruzione dei fatti: la 29enne sarebbe stata depressa perché non poteva concepire un figlio essendo stata sottoposta a un’isterectomia totale. Avrebbe deciso direlasciandola morire ...

