Di Maio: "Calenda snob radical chic, ferisce i lavoratori umili" (Di giovedì 15 settembre 2022) "S'andasse a mangiare una pizza, andasse a vedere cosa succede nel mondo reale". Luigi Di Maio torna sui commenti di Carlo Calenda riguardo i "venditori di bibite", accusando il leader di Azione di vedere il mondo "alla rovescia". Intervistato su RaiNews24, il ministro degli Esteri ha rivendicato le esperienze che hanno preceduto il suo arrivo in parlamento con il Movimento 5 stelle: lavori come "il cameriere, lo stewart, il muratore" che faceva fino a "10 anni fa". "Quando Calenda utilizza quello snobismo radical chic, sta ferendo quei lavoratori umili", ha detto Di Maio, ribadendo che "non hanno nulla di cui vergognarsi, soprattutto se mandano avanti la loro famiglia". "Vedo un mondo alla rovescia in cui vedo politici che attaccano ...

