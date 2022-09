Controllo dell’udito gratuito: organizzata una seconda giornata a Valcanneto (Di giovedì 15 settembre 2022) Cerveteri – Un vero e proprio boom di prenotazioni per la campagna di prevenzione dei disturbi uditivi promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri in concomitanza alla Festa dei Nonni. La giornata dedicata all’esame audiologico gratuito organizzata per lunedì 3 ottobre presso il Centro Anziani di Cerveteri in pochissimi giorni ha infatti registrato un numero altissimo di richieste da parte dell’utenza. Talmente alto che ha spinto il Comune di Cerveteri di concerto con la Dottoressa Giovanna Volpelli, curatrice della campagna, a organizzare immediatamente una seconda data che si terrà a Valcanneto giovedì 13 ottobre presso il Centro Anziani di Largo Giordano dalle ore 10:00 alle ore 18:00. “Quando abbiamo ideato questa iniziativa sapevamo che avrebbe ricevuto un ampio ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Cerveteri – Un vero e proprio boom di prenotazioni per la campagna di prevenzione dei disturbi uditivi promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri in concomitanza alla Festa dei Nonni. Ladedicata all’esame audiologicoper lunedì 3 ottobre presso il Centro Anziani di Cerveteri in pochissimi giorni ha infatti registrato un numero altissimo di richieste da parte dell’utenza. Talmente alto che ha spinto il Comune di Cerveteri di concerto con la Dottoressa Giovanna Volpelli, curatrice della campagna, a organizzare immediatamente unadata che si terrà agiovedì 13 ottobre presso il Centro Anziani di Largo Giordano dalle ore 10:00 alle ore 18:00. “Quando abbiamo ideato questa iniziativa sapevamo che avrebbe ricevuto un ampio ...

