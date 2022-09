"Uno stile di abiti per far sentire le donne uniche": il sogno di Manuela Sulis (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è da sempre la sua passione. Manuela Sulis, giovane di origine sarda, classe 1995, vuole far strada facendo parte di "un mondo complesso e dalle mille attrattive", come lei stessa dice. Descriverla non è facile. Ma il suo carattere poliedrico la tratteggia con uno spirito intraprendente e libero, una donna che ama migliorare le sue competenze giorno dopo giorno "Ho ricercato l'indipendenza economica sin dalla fine degli studi in marketing e comunicazione prima in Emilia e successivamente in Sardegna, terra di origine materna", racconta Manuela. La terra antica e misteriosa, l'isola ricca di bellezza, rappresenta da sempre un legame con la famiglia ed un punto di riferimento da cui Manuela non riesce a stare lontana. Dedita alla sua formazione e disposta al sacrificio e al duro lavoro per mantenersi e per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) La moda è da sempre la sua passione., giovane di origine sarda, classe 1995, vuole far strada facendo parte di "un mondo complesso e dalle mille attrattive", come lei stessa dice. Descriverla non è facile. Ma il suo carattere poliedrico la tratteggia con uno spirito intraprendente e libero, una donna che ama migliorare le sue competenze giorno dopo giorno "Ho ricercato l'indipendenza economica sin dalla fine degli studi in marketing e comunicazione prima in Emilia e successivamente in Sardegna, terra di origine materna", racconta. La terra antica e misteriosa, l'isola ricca di bellezza, rappresenta da sempre un legame con la famiglia ed un punto di riferimento da cuinon riesce a stare lontana. Dedita alla sua formazione e disposta al sacrificio e al duro lavoro per mantenersi e per ...

