Tonfo Juventus, debacle contro il Benfica e qualificazione in salita. Il Napoli vola contro i Rangers, netto 0-3 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Juventus sempre più in crisi, il Napoli vola e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Prestazioni dai due volti nella seconda giornata della fase a gironi. Il Benfica ha disputato una partita coraggiosa allo Stadium, i tre punti sono meritati. Allegri si affida al doppio centravanti Milik-Vlahovic, a centrocampo c’è Miretti. Partenza sprint della Juventus che passa in vantaggio con il solito Milik. Al 43? ingenuità di Miretti, Joao Mario non sbaglia su rigore e poi provoca i tifosi avversari. La squadra di Allegri è in crisi, il Benfica è padrone del campo. Al 55? è Neres a siglare il definitivo 1-2. Nel finale qualche occasione per la Juve, ma poca lucidità. La squadra di Allegri ferma a zero in classifica. E’ sempre più grande ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022)sempre più in crisi, ile si avvicina allaagli ottavi di finale di Champions League. Prestazioni dai due volti nella seconda giornata della fase a gironi. Ilha disputato una partita coraggiosa allo Stadium, i tre punti sono meritati. Allegri si affida al doppio centravanti Milik-Vlahovic, a centrocampo c’è Miretti. Partenza sprint dellache passa in vantaggio con il solito Milik. Al 43? ingenuità di Miretti, Joao Mario non sbaglia su rigore e poi provoca i tifosi avversari. La squadra di Allegri è in crisi, ilè padrone del campo. Al 55? è Neres a siglare il definitivo 1-2. Nel finale qualche occasione per la Juve, ma poca lucidità. La squadra di Allegri ferma a zero in classifica. E’ sempre più grande ...

