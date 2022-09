Tina Cipollari chiama in studio il medico: caos a Uomini e Donne | Maria scende dalle scale (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ scoppiato il caos a Uomini e Donne tanto da richiedere l’intervento di un medico, da parte di Tina Cipollari. Buone notizie per gli appassionati del dating show: Uomini e Donne sta tornando, più specificamente lunedì 19 settembre su Canale 5, alle 14:45, come si evince dal promo pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione. Chissà quali storie travolgenti coinvolgeranno, questa volta, i telespettatori. Uomini e Donne – Altranotizia (Fonte: Google)Ma in attesa della messa in onda, ecco cominciate le prime registrazioni delle puntate e si potrebbe già anticipare che se ne vedranno delle belle, tanto che la protagonista indiscussa di UeD, Tina Cipollari ha ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ scoppiato iltanto da richiedere l’intervento di un, da parte di. Buone notizie per gli appassionati del dating show:sta tornando, più specificamente lunedì 19 settembre su Canale 5, alle 14:45, come si evince dal promo pubblicato sul profilo ufficiale della trasmissione. Chissà quali storie travolgenti coinvolgeranno, questa volta, i telespettatori.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma in attesa della messa in onda, ecco cominciate le prime registrazioni delle puntate e si potrebbe già anticipare che se ne vedranno delle belle, tanto che la protagonista indiscussa di UeD,ha ...

infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni: Tina Cipollari l'ha fatto per davvero - PaoloMaccari : Il tempo passa pure per Tina Cipollari e Gianni Sperti #uominiedonne - Luca_zone : @Gif_di_Tina @EsseGi567 @IlContiAndrea Se ti dicessi che per me è meglio rimuovere Tina Cipollari e il trash di Uom… - Gif_di_Tina : @_Alessio_88 @IntornoTv @tvstellare @fabriziomico @AkaRaymondWest La penso come Alessio. Una cosa finta che avranno… - figliadellarai : RT @theferroniz: ora vado la dietro da qualche parte starà non mi ferma neanche il diavolo - Tina Cipollari -