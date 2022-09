Svezia: vittoria della destra, la premier Andersson riconosce sconfitta e si dimette (Di mercoledì 14 settembre 2022) - L'annuncio in diretta tv mentre si contano ancora i voti dopo l'affermazione della coalizione sostenuta dall'ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 settembre 2022) - L'annuncio in diretta tv mentre si contano ancora i voti dopo l'affermazionecoalizione sostenuta dall'ultradei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson

Internazionale : La vittoria dei neonazisti in Svezia, i sondaggi favorevoli agli eredi del fascismo in Italia, l’Ungheria definita… - GabryAtti01 : @FiorinoLuca Ciao Luca, tu che sei esperto di combinazioni e casistica, se Croazia, Argentina e Svezia arrivano a p… - Giusepp99286834 : RT @GeorgeSpalluto: Italia è già QUALIFICATA per i quarti. Da 1^ in caso di vittoria con la Svezia. In caso di sconfitta: 1)se ARG batte CR… - f1globulirossi : RT @GeorgeSpalluto: Italia è già QUALIFICATA per i quarti. Da 1^ in caso di vittoria con la Svezia. In caso di sconfitta: 1)se ARG batte CR… - EleonoraSallus1 : RT @piagnano: @maryfagi @LaVeritaWeb I burocrati Europei e la Von der Leyen dopo la vittoria della destra in Svezia sono in preda a una cri… -