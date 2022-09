Strage dei Georgofili: spunta un nuovo identikit di donna: “Giovane con i capelli neri corti e lisci” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Talvolta più dei depistaggi pessime indagini possono sviare la verità sulle stragi (che poi le due cose non si escludono). Nel caso di quella dei Georgofili: notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, Galleria degli Uffizi di Firenze, esplode un’autobomba collocata un veicolo commerciale Fiat Fiorino, di colore bianco, l’ingarbugliamento degli elementi di prova è stato letale, a giudicare dal lavoro istruttorio condotto dal II Comitato della Commissione Antimafia guidata da Nicola Morra, lavoro al quale si è molto dedicato il senatore Piero Grasso. Il Comitato (presieduto da Mario Giarrusso) è andato a riascoltare i mafiosi Gaspare Spatuzza, Vincenzo Ferro, Giuseppe Ferro, Cosimo Lo Nigro, tutti certamente implicati nell’attentato, e poi il sostituto commissario della polizia di Stato Carlo Benelli, un abile e fedele funzionario dello Stato, l’avvocato Danilo Ammannato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Talvolta più dei depistaggi pessime indagini possono sviare la verità sulle stragi (che poi le due cose non si escludono). Nel caso di quella dei: notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, Galleria degli Uffizi di Firenze, esplode un’autobomba collocata un veicolo commerciale Fiat Fiorino, di colore bianco, l’ingarbugliamento degli elementi di prova è stato letale, a giudicare dal lavoro istruttorio condotto dal II Comitato della Commissione Antimafia guidata da Nicola Morra, lavoro al quale si è molto dedicato il senatore Piero Grasso. Il Comitato (presieduto da Mario Giarrusso) è andato a riascoltare i mafiosi Gaspare Spatuzza, Vincenzo Ferro, Giuseppe Ferro, Cosimo Lo Nigro, tutti certamente implicati nell’attentato, e poi il sostituto commissario della polizia di Stato Carlo Benelli, un abile e fedele funzionario dello Stato, l’avvocato Danilo Ammannato, ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Processo per la strage del Morandi Autostrade: «Non risarciamo le vittime del p… - biif : RT @ViVilaVitaOra: Processo per la strage del Morandi AUTOSTRADE: 'NON RISARCIAMO LE VITTIME DEL PONTE'. OK DEI GIUDICI . Credo non ci si… - fattoquotidiano : Strage dei Georgofili: spunta un nuovo identikit di donna: “Giovane con i capelli neri corti e lisci” - LuigiCaligiuri2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Processo per la strage del Morandi Autostrade: «Non risarciamo le vittime del ponte».… - Mx24610039 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Processo per la strage del Morandi Autostrade: «Non risarciamo le vittime del ponte».… -