Serena Autieri alla sfilata di Laura Biagiotti con la figlia: meravigliose, due gocce d'acqua (Di mercoledì 14 settembre 2022) Serena Autieri in esclusiva ai suoi follower in total white e con tanto di sorriso contagioso ha mostrato la gioia di condividere con la figlia un momento 'per sole intenditrici del fashion'. L'attrice si è concessa una serata per un'uscita particolarmente speciale. Impreziosita da un momento fashion atteso da molte fashion blogger e non solo, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

