Rangers-Napoli | Raspadori o Simeone per una maglia da titolare | Spalletti scioglie i dubbi!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Con Victor Osimhen ancora out, Lucianodovrà decidere ancora una volta chi schierare al suo posto in Champions questa sera tra Giovannie Giacomo. L’ex Sassuolo ha vinto il ballottaggio a due lo scorso sabato, in occasione del match casalingo contro lo Spezia, trovando persino la prima marcatura con gli azzurri. Stavolta, però, il tecnico delha le idee chiare su chi possa essere più adatto per il ruolo di centravanticontro ile lo ha svelato ieri nella consueta conferenza stampa pre-partita.è bravissimo nel cucire il gioco. Ha corso più di alcuni centrocampisti sabato e comunque poi in zona gol si è visto ed è stato ...