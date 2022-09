Moto E22 pronto ad irrompere sulla scena il 16 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Motorola è pronta a presentare i suoi tanto attesi Moto Edge 30 Ultra ed Edge 30 Fusion nel mercato indiano. Tuttavia, insieme agli smartphone premium, il colosso statunitense si è messo a lavoro anche su altri nuovi smartphone, appartenenti alla gamma E: si tratta di Moto E22 e del modello E32 già annunciato lo scorso mese di maggio. Il device, prossimo sul mercato, sarà annunciato a livello mondiale ed in via ufficiale il 16 settembre 2022. Inoltre, il noto tipster Paras Guglani ha anche condiviso immagini di rendering del prossimo smartphone, che ne rivelano tre opzioni di colore: White, Sky Blue e Dark Blue. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico. Il prossimo Moto E22, sempre stando ai render trapelati in Rete, sfoggerà probabilmente un display LCD IPS notch da 6,5 pollici a 90Hz, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)rola è pronta a presentare i suoi tanto attesiEdge 30 Ultra ed Edge 30 Fusion nel mercato indiano. Tuttavia, insieme agli smartphone premium, il colosso statunitense si è messo a lavoro anche su altri nuovi smartphone, appartenenti alla gamma E: si tratta diE22 e del modello E32 già annunciato lo scorso mese di maggio. Il device, prossimo sul mercato, sarà annunciato a livello mondiale ed in via ufficiale il 162022. Inoltre, il noto tipster Paras Guglani ha anche condiviso immagini di rendering del prossimo smartphone, che ne rivelano tre opzioni di colore: White, Sky Blue e Dark Blue. Andiamo a vedere insieme qualche dettaglio tecnico. Il prossimoE22, sempre stando ai render trapelati in Rete, sfoggerà probabilmente un display LCD IPS notch da 6,5 pollici a 90Hz, ...

Moto E22 in arrivo il 16 settembre Cosa sappiamo del nuovo entry - level C'è un nuovo smartphone Motorola in arrivo, questa volta appartenente alla gamma Moto E in cui rientra anche il modello E32 annunciato a maggio . Si chiama Moto E22 : secondo quanto riportato da PriceBaba il dispositivo entry - level sarà annunciato ufficialmente il 16 settembre . E22 sarà proposto nelle colorazioni White, Sky Blue e Dark Blue , i render ...