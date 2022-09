LIVE Berrettini-Coric 6-7 4-1, Italia-Croazia Coppa Davis in DIRETTA: break in avvio di secondo set per l’azzurro (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 30-15 Bellissima questa stop volley di rovescio dell’azzurro, che mette a segno un punto straordinario. 15-15 Doppio fallo Berrettini. 15-0 Sulla riga il dritto di Berrettini in uscita dal servizio. 2-4 Game Coric. Con un servizio vincente il croato tiene la battuta, ma è sempre indietro di un break in questo secondo set. 40-30 Ben giocata questa smorzata di dritto da Coric, che passa poi agevolmente l’avversario procurandosi la palla del 2-4. 30-30 Lungo il rovescio del numero 26 ATP. 30-15 Servizio esterno, rovescio incrociato e volèe vincente del croato. 15-15 Servizio vincente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO FOGNINI/BOLELLI-METKIC/PAVIC 30-15 Bellissima questa stop volley di rovescio del, che mette a segno un punto straordinario. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Sulla riga il dritto diin uscita dal servizio. 2-4 Game. Con un servizio vincente il croato tiene la battuta, ma è sempre indietro di unin questoset. 40-30 Ben giocata questa smorzata di dritto da, che passa poi agevolmente l’avversario procurandosi la palla del 2-4. 30-30 Lungo il rovescio del numero 26 ATP. 30-15 Servizio esterno, rovescio incrociato e volèe vincente del croato. 15-15 Servizio vincente ...

