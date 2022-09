Le Donatella, lutto per Giulia e Silvia: è morto il padre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi le Donatella sono tornate sui social, ma purtroppo non con una bella notizia. Giulia e Silvia Provvedi infatti hanno annunciato la scomparsa del loro amato papà. Le Donatella: “Ciao papà ti ameremo per sempre”. Le due cantanti in una storia ed un post Instagram hanno salutato il padre: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre“. Immediata la reazione dei fan, che hanno sommerso le Donatella con messaggi pieni di supporto e affetto. Anche i colleghi delle due artiste hanno lasciato dei commenti. Elettra Lamborghini ha scritto: “Ragazze mi dispiace, vi abbraccio, sono con voi con il cuore”. Lo stesso hanno fatto Laura Pausini e Mietta: “Un abbraccio grande”; “Tesori miei mi dispiace così tanto. Sono con voi. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 settembre 2022) Oggi lesono tornate sui social, ma purtroppo non con una bella notizia.Provvedi infatti hanno annunciato la scomparsa del loro amato papà. Le: “Ciao papà ti ameremo per sempre”. Le due cantanti in una storia ed un post Instagram hanno salutato il: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà ti ameremo per sempre“. Immediata la reazione dei fan, che hanno sommerso lecon messaggi pieni di supporto e affetto. Anche i colleghi delle due artiste hanno lasciato dei commenti. Elettra Lamborghini ha scritto: “Ragazze mi dispiace, vi abbraccio, sono con voi con il cuore”. Lo stesso hanno fatto Laura Pausini e Mietta: “Un abbraccio grande”; “Tesori miei mi dispiace così tanto. Sono con voi. ...

