(Di mercoledì 14 settembre 2022), a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 (che aprirà i battenti il prossimo 19 settembre 2022), interviene online e fa una precisazione svelando cosa farà nei mesi a seguire.del GF Vip 7: ecco la suaMi dissocio da qualsiasi tipo di reality a questo punto, non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : La decisione di Dayane Mello prima del GF Vip 7, Alex Belli commenta: “Non sputare nel piatto dove hai mangiato!”… - DonnaGlamour : Dayane Mello e i reality: “Io dallo psicologo. Ho preso una decisione e…” -

Direttagoal.it

...ha deciso di spiegare il tutto, entrando ancora di più nel dettaglio. 'La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa. Ho passato molto tempo a ......sulle storie Instagram diMello . Dichiarazioni che hanno avuto anche una ulteriore spiegazione: 'La vita reale non si basa su un esperimento sociale, ecco perché ho preso questa. Ho ... Dayane Mello, solo in intimo: lo specchio svela lo scatto bollente Sfogo social di Dayane Mello a margine dell'inizio del Grande Fratello Vip. Parole che hanno lasciato qualche dubbio ai suoi ...Stop ai reality per Dayane Mello. A pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip 7, spuntano delle Instagram stories di Dayane, finalista molto discussa della 5^ edizione, che ...