Irene Papas | la grande attrice greca muore a 96 anni

E' morta a 96 anni a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926, la leggendaria attrice greca Irene Papas: ha recitato in oltre 70 film – tra cui Guns of Navarone – durante una carriera durata per decenni. Quali sono i lavori di Irene Papas? La grande attrice greca ha avuto grande successo nella recitazione di personaggi della tragedia classica, negli anni Sessanta la collaborazione, fondamentale e duratura nella sua carriera, con il regista greco Michael Cacoyannis interpretando "Elettra" (1962), per il quale ha vinto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes; collaborazione poi proseguita con "Zorba il greco"

