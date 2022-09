Inter, anche qeust’anno in Champions League cambia la seconda maglia (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’Inter costretta a modificare la seconda maglia per le partite della Champions League Per il secondo anno consecutivo l’Inter è costretta a modificare la seconda maglia per poter giocare in Champions League. Nella vittoriosa trasferta di Plzen di ieri, la squadra nerazzurra è scesa in campo con la maglia away, apparsa diversa rispetto a quella utilizzata in campionato. “Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, quella dell’Inter di scendere in campo con una maglia “rivista” rispetto all’originale era una scelta consapevole. Come nel caso dell’Ajax, risalente alla scorsa stagione, durante il processo di pre-approvazione delle maglie era stato comunicato a Nike ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’costretta a modificare laper le partite dellaPer il secondo anno consecutivo l’è costretta a modificare laper poter giocare in. Nella vittoriosa trasferta di Plzen di ieri, la squadra nerazzurra è scesa in campo con laaway, apparsa diversa rispetto a quella utilizzata in campionato. “Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, quella dell’di scendere in campo con una“rivista” rispetto all’originale era una scelta consapevole. Come nel caso dell’Ajax, risalente alla scorsa stagione, durante il processo di pre-approvazione delle maglie era stato comunicato a Nike ...

