“Il Monarca Vincenzo De Luca | una questione meridionale” | a Napoli la presentazione del saggio-inchiesta sul “sistema” del governatore

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Aè stato presentato unsul presidente della regione CampaniaDe. L’opera, edita da Paper First e intitolata “IlDeuna” è stata scritta con il contributo di giornalisti, politologi e professori universitari ed ha l’obiettivo di analizzare il fenomeno Dea partire dalle sue origini. Un’a tutto tondo sulle attuali condizioni in cui versa una delle maggiori regioni del Sud che ne analizza soprattutto le anomalie. “Questo libro ha il valore di una denuncia – spiega Massimiliano Amato, uno degli autori – ma non riuscirà ad evitare i danni che sono già stati fatti in questi 10 anni al tessuto ...

fattoquotidiano : “Il Monarca Vincenzo De Luca, una questione meridionale”: a Napoli la presentazione del saggio-inchiesta sul “siste… - EraldoFR : Un libro che è soprattutto un’inchiesta, scritto da un gruppo di intellettuali, che denuncia la deriva autocratica,… - PaperFirst : ??Oggi alle 18.00 in diretta Facebook sui nostri canali e del @fattoquotidiano la presentazione del libro 'Il Monarc… -

La Repubblica

L'occasione è la presentazione del libro corale "Il", sottotitolo:De Luca, una questione meridionale (curato da Luciana Libero e Massimiliano Amato e edito per Paper first). È un ...Salerno . Esce 'Il. De Luca una questione meridionale', edito da Paper First: dal oggi in edicola il saggio - ... Giuseppe cantillo, Daniela De Crescenzo, Raffaella Di Leo,Iurillo, ... Campania, Sales: "Se Letta sostiene ancora De Luca, il Pd fa la fine della Dc e di Gava" L'anatema del docente tra gli intellettuali che scrissero al segretario dem per denunciare il potere clientelare del governatore ...Esce “Il Monarca. De Luca una questione meridionale”, edito da Paper First: dal 13 settembre in edicola in Campania con Il Fatto Quotidiano e nelle librerie ...