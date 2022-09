Funerali Regina Elisabetta, ecco a chi sarà affidata la telecronaca di Canale 5 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lunedì 19 settembre, verranno trasmessi in diretta i Funerali della Regina Elisabetta, in onda su Canale 5 dalle 11 (le 12 in Italia). Dall’Abbazia Westminster ci sarà l’ultimo saluto alla sovrana e da noi la telecronaca sarà documentata da un amatissimo volto TV. Funerali Regina Elisabetta, chi condurrà la telecronaca di Canale 5 “Pare infatti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lunedì 19 settembre, verranno trasmessi in diretta idella, in onda su5 dalle 11 (le 12 in Italia). Dall’Abbazia Westminster cil’ultimo saluto alla sovrana e da noi ladocumentata da un amatissimo volto TV., chi condurrà ladi5 “Pare infatti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - trash_italiano : Sarà Silvia Toffanin a condurre la telecronaca dei funerali della Regina Elisabetta il 19 settembre su Canale 5 [fonte: TvBlog] - Giadamanfredi12 : Lunedì sulla Rai a che ora ci saranno i funerali della regina - lasciamiilsegno : RT @amicii_TG: Molto probabilmente lunedì 19, salterà il primo daytime di Amici22, per i funerali della Regina ( La notizia non è ufficial… -