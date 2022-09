Famoso comico diventa papà e il nome del bebè è un omaggio a Raffaella Carrà (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Famoso comico diventa papà per la prima volta e il nome del bebè è un omaggio a Raffaella Carrà. L’amore è nell’aria, un po’ ovunque, in giro per il mondo. Infatti il 2022 ha visto la celebrazione di tante storie sentimentali. Molte coppie della televisione e del cinema hanno deciso di fare quel passo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilper la prima volta e ildelè un. L’amore è nell’aria, un po’ ovunque, in giro per il mondo. Infatti il 2022 ha visto la celebrazione di tante storie sentimentali. Molte coppie della televisione e del cinema hanno deciso di fare quel passo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CikoStark : @Skysurfer72 @lucacerchione Hai ragione da diffondere rendiamolo famoso per le cazzate, deve essere un comico non v… - tutto_crypto : Hanno scoperto che il famoso attore comico Jim Carrey ha rilasciato una collezione #NFT con lo pseudonimo di String… - faustalissia : @CaprettoPaul Ho cercato su YouTube ma non c’è niente,in compenso ho conosciuto questo famoso comico,ho ascoltato a… - ClaudeTadolti : @benedet09193777 @liliaragnar Parenzolo è in realtà un comico copione: non ha fatto altro che copiare e riproporre… - FrancescoCanut4 : @FulviogFulvio Sfilava come comico ... con le sue battute sta divendando famoso ... -