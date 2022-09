Emily Ratajkowski: trasparenze in bella vista in passerella per Tory Burch (Di mercoledì 14 settembre 2022) Emily Ratajkowski sa sempre come attirare l’attenzione. Se non sono foto o video postati su Instagram a farlo, ci pensano le paparazzate in giro per New York o a qualche evento mondano, fasciata nei suoi micro abiti inguinali. O, come in questo caso, la sua partecipazione alla New York Fashion Week, dove ha sfilato per la stilista americana Tory Burch, vestita, o meglio svestita, con una lunga gonna arancio abbinata ad una maglia a maniche lunghe talmente trasparente da lasciar vedere il reggiseno sottostante. A sua volta talmente trasparente da lasciar intravedere “il” sottostante. Fonte: Getty ImagesEmily Ratajkowski sfila per Tory Burch alla New York Fashion Week D’altronde, a chi è abituato a vedere di Emily ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 settembre 2022)sa sempre come attirare l’attenzione. Se non sono foto o video postati su Instagram a farlo, ci pensano le paparazzate in giro per New York o a qualche evento mondano, fasciata nei suoi micro abiti inguinali. O, come in questo caso, la sua partecipazione alla New York Fashion Week, dove ha sfilato per la stilista americana, vestita, o meglio svestita, con una lunga gonna arancio abbinata ad una maglia a maniche lunghe talmente trasparente da lasciar vedere il reggiseno sottostante. A sua volta talmente trasparente da lasciar intravedere “il” sottostante. Fonte: Getty Imagessfila peralla New York Fashion Week D’altronde, a chi è abituato a vedere di...

francesco_frenk : Così, a caso: Emily Ratajkowski, He Cong, Kaya Wilkins, Lila Moss. - Guitar_Culture : Sabrina Carpenter, Dove Cameron, Emily Ratajkowski, Madison Pettis #harpersbazaar #NYFW #NYFW2022 - lagnawinters : Sto leggendo il libro di Emily Ratajkowski e adesso sì che mi sento brutta - alexcabot_ : @Slayeon309 @__QueenTay_ no lui in teoria adesso ha un flirt con Emily Ratajkowski - giuliaaa73 : I miei canoni di bellezza: - Leni Klum - Irina Shayk - Bella Hadid - Emily Ratajkowski Io: ?? -