Dl Aiuti: Dirigenti scuola, 'stop a tetto? Siamo indignati, italiani reagiranno e non solo in urna' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Passa al Senato l'emendamento che fa saltare il tetto dello stipendio di 240.000 euro dei Dirigenti pubblici. Il Governo non trova le risorse per allineare, ponendo fine ad una ingiustizia riconosciuta dallo stesso Governo, le retribuzioni dei Dirigenti scolastici a quelle degli altri Dirigenti di pari fascia e poi, alla chetichella, fa passare un emendamento proposto da Forza Italia che vorrebbe aumentare il già lauto stipendio dei Dirigenti pubblici, come i capi dipartimento dei ministeri". Così in una nota Attilio Fratta, presidente dell'associazione dei presidi Dirigentiscuola, che aggiunge: "Ad essere indignato è il popolo italiano che prima o poi reagirà non solo nel segreto dell'urna. Non si possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Passa al Senato l'emendamento che fa saltare ildello stipendio di 240.000 euro deipubblici. Il Governo non trova le risorse per allineare, ponendo fine ad una ingiustizia riconosciuta dallo stesso Governo, le retribuzioni deiscolastici a quelle degli altridi pari fascia e poi, alla chetichella, fa passare un emendamento proposto da Forza Italia che vorrebbe aumentare il già lauto stipendio deipubblici, come i capi dipartimento dei ministeri". Così in una nota Attilio Fratta, presidente dell'associazione dei presidi, che aggiunge: "Ad essere indignato è il popolo italiano che prima o poi reagirà nonnel segreto dell'. Non si possono ...

Agenzia_Ansa : Salta alla Camera la deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazion… - DLFederico98 : RT @ultimora_pol: ??Salta alla Camera la deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazione. L… - giulianodolfin4 : RT @PD_Lazio: 'Presentiamo in commissione un emendamento al Dl Aiuti bis soppressivo della norma che ha introdotto la deroga al tetto di 24… - PoliticaNewsNow : Dl aiuti, Camera dice no a deroga tetto stipendio dirigenti pubblici - gettasofia : speravano di alzarsi lo stipendio i futuri trombati dalle elezioni che sarebbero andati sicuramente a fare gli alti… -