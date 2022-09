Covid: in Veneto ieri 2.326 nuovi casi e 6 vittime (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 2.326 i nuovi casi di Covid - 19 registrati ieri in Veneto, un numero in linea con l'andamento delle ultime settimane, che porta il totale dei contagi in regione a 2.225.522. Vi sono 6 vittime, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 2.326 idi- 19 registratiin, un numero in linea con l'andamento delle ultime settimane, che porta il totale dei contagi in regione a 2.225.522. Vi sono 6, ...

AnsaVeneto : Covid: in Veneto ieri 2.326 nuovi casi e 6 vittime. Ricoveri in area medica sotto quota 500, vaccini a rilento #ANSA - Antipeppe : @539th si parte con Veneto 2.326 vs 2.182 +455 sull'atteso ?? +6 ricoveri uti stabili +6 decessi +6 ricoveri sull'… - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #13settembre 23.161 nuovi casi e 93 morti Tasso di positività sale al 12,5% Ricoveri 3868 (+121) T… - tg2000it : RT @TV2000it: #Covid bollettino di oggi #13settembre 23.161 nuovi casi e 93 morti Tasso di positività sale al 12,5% Ricoveri 3868 (+121) T… - TV2000it : #Covid bollettino di oggi #13settembre 23.161 nuovi casi e 93 morti Tasso di positività sale al 12,5% Ricoveri 386… -