Confermata multa miliardaria a Google per la sua posizione dominante in Europa (Di mercoledì 14 settembre 2022) La multa è stata leggermente ridotta, ma si tratta comunque di oltre 4 miliardi di euro. Google è stata ritenuta colpevole di abuso della sua posizione dominante in Europa.... Leggi su dday (Di mercoledì 14 settembre 2022) Laè stata leggermente ridotta, ma si tratta comunque di oltre 4 miliardi di euro.è stata ritenuta colpevole di abuso della suain....

CarmeloSamperi : Posizione dominante nei motori di ricerca, confermata la multa da oltre 4 miliardi per Google… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Posizione dominante nei motori di ricerca, confermata la multa da oltre 4 miliardi per Google. - LaStampa : Posizione dominante nei motori di ricerca, confermata la multa da oltre 4 miliardi per Google. - ITItalianTech : Posizione dominante nei motori di ricerca, confermata la multa da oltre 4 miliardi per Google -