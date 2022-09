Comune di Pomezia: insediati i subCommissari prefettizi Alessandra Pascarella e Laura Mattiucci (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pomezia – Si sono insediati ieri mattina i subCommissari del Comune di Pomezia nominati dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi: la dott.ssa Alessandra Pascarella, Dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’Interno e il Viceprefetto aggiunto dott.ssa Laura Mattiucci, in servizio presso la Prefettura di Roma. Coadiuveranno il Commissario Prefettizio, il Viceprefetto Giancarlo Dionisi, per la corretta gestione dell’Ente locale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022)– Si sonoieri mattina ideldinominati dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi: la dott.ssa Alessandra Pascarella, Dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’Interno e il Viceprefetto aggiunto dott.ssaMattiucci, in servizio presso la Prefettura di Roma. Coadiuveranno il Commissario Prefettizio, il Viceprefetto Giancarlo Dionisi, per la corretta gestione dell’Ente locale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie ...

