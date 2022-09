Calcio: Insigne, 'via da Toronto solo per tornare a Napoli, fa male vedere gli azzurri e non esserci' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Napoli, 14 set. - (Adnkronos) - “Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli“. Lo dice Lorenzo Insigne, attaccante del Toronto, ai microfoni di Dazn. "Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento -aggiunge l'ex capitano azzurro-. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri, e spero che un giorno – anche ora che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set. - (Adnkronos) - “Se vado via dalo faròper“. Lo dice Lorenzo, attaccante del, ai microfoni di Dazn. "Mi manca giocare con la maglia del, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento -aggiunge l'ex capitano azzurro-. Sono il primo tifoso eè casa mia. Se andrò via da qua sarà per. Ora, da qui, fale loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri, e spero che un giorno – anche ora che ...

