Calcio: Fiorentina, Jovic 'Mi serve tempo ma sicuro che crescerò' (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Capisco le aspettative ma negli ultimi tre anni ho giocato poco" FIRENZE - "Mi aspettavo che la mia stagione fosse turbolenta e dopo le prime partite è chiaro che sarà così. Mi servirà del tempo per ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Capisco le aspettative ma negli ultimi tre anni ho giocato poco" FIRENZE - "Mi aspettavo che la mia stagione fosse turbolenta e dopo le prime partite è chiaro che sarà così. Mi servirà delper ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina, Jovic 'Mi serve tempo ma sicuro che crescerò' - massycherubin : Il mio editoriale su Calcio e Fiorentina #Fiorentina #SerieA @TMW_radio @violanews @acffiorentina @firenzeviola_it… - MattNanni : @fyhpc @MatthijsPog Vlahovic era messo nelle condizioni adatte per avere 20 goal in 5 mesi, fa molto il gioco propo… - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Europa League: Istanbul Basaksehir - Fiorentina, il 15 settembre - sportli26181512 : Basaksehir-#Fiorentina, pericolo turco per i viola: pronostico e quote -

Calcio: Roma, Lazio e Fiorentina in Europa con fiducia Agenzia ANSA Calcio: Fiorentina, Jovic "Mi serve tempo ma sicuro che crescerò" 'Capisco le aspettative ma negli ultimi tre anni ho giocato poco' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Mi aspettavo che la mia stagione fosse turbolenta e dopo ... Juventus, classifica Var: 44 episodi fischiati contro i bianconeri, 23 a favore La Juventus guida la classifica delle chiamate Var contro, non si tratta di errori della tecnologia ma dei fischi a sfavore o a favore di una squadra ... 'Capisco le aspettative ma negli ultimi tre anni ho giocato poco' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Mi aspettavo che la mia stagione fosse turbolenta e dopo ...La Juventus guida la classifica delle chiamate Var contro, non si tratta di errori della tecnologia ma dei fischi a sfavore o a favore di una squadra ...