(Di mercoledì 14 settembre 2022) Una carriera durata più di 50 anni, oltre 70 film.è stata il simbolo della bellezza greca e un'attrice dal grande talento e passione. E' morta ad Atene, a 96 anni. Ha lavorato molto in ...

mymovies : Addio a Irene Papas, era stata Penelope nello sceneggiato televisivo L'Odissea - Bea54587739 : Addio a Irene Papas ??Ogni volta che se ne vanno artisti di questa grandezza mi sento un po più vuota perché mi guar… - 1956lia : Addio a Irene Papas L'attrice greca aveva 96 anni - ilriformista : La leggendaria attrice greca è morta a 96 anni. Una carriera lunga 50 anni, con oltre 70 film, tra cui 'Zorba il gr… - MoviesAsbury : Lutto nel mondo del cinema, è morta a 96 anni l'attrice greca #IrenePapas . Lavorò con Petri, Costa-Gavras e Rosi.… -

Papas è stata il simbolo della bellezza greca e un'attrice dal grande talento e passione. E' morta ad Atene, a 96 anni. Ha lavorato molto in Italia, dove il pubblico l'ha stata apprezzata nel ...Papas, la star greca del cinema conosciuta in tutto il mondo. Aveva 96 anni.Lutto nel mondo del cinema. All’età di 96 anni è morta Irene Papas, l eggendaria attrice greca, protagonista di decine di film. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Cultura di Atene. Tra le pel ...La celebre attrice greca aveva 96 anni. E' stata l'indimenticabile Penelope nell'Odissea e protagonista in "Zorba il greco" ...