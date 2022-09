Aci Napoli, al via Luceverde, in tempo reale sul telefonino e pc le news sulla mobilità in città (Di mercoledì 14 settembre 2022) Informazioni in tempo reale sulla mobilita’ a Napoli, attraverso un sito web, una app, un numero verde oltre che attraverso i notiziari e i bollettini diffusi sulle emittenti locali. E’ il servizio Luceverde, operativo da domani a Napoli, realizzato dall’Aci in sinergia con l’amministrazione comunale. La polizia municipale avrà il compito di inserire i dati nel sistema; le informazioni verranno poi elaborate dal personale specializzato di Aci Infomobility e andranno ad alimentare tutti i media e i canali verso i cittadini, a partire da una mappa della citta’ disponibile sia sul sito del Comune che del servizio Luceverde. “E’ un’occasione importante che garantira’ servizi di informazione a tutti i cittadini-utenti – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – Questo lavoro ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Informazioni inmobilita’ a, attraverso un sito web, una app, un numero verde oltre che attraverso i notiziari e i bollettini diffusi sulle emittenti locali. E’ il servizio, operativo da domani a, realizzato dall’Aci in sinergia con l’amministrazione comunale. La polizia municipale avrà il compito di inserire i dati nel sistema; le informazioni verranno poi elaborate dal personale specializzato di Aci Infomobility e andranno ad alimentare tutti i media e i canali verso i cittadini, a partire da una mappa della citta’ disponibile sia sul sito del Comune che del servizio. “E’ un’occasione importante che garantira’ servizi di informazione a tutti i cittadini-utenti – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – Questo lavoro ...

lautomobile_ACI : Da oggi #14settembre è attivo anche #Napoli il servizio gratuito #ACI “Luceverde”, un sistema che garantisce l’info… - gazzettanapoli : Un servizio di informazioni sulla mobilità a 360 gradi a disposizione di tutti gli utenti della strada. ... .… - ferpress : #Napoli: dal 14 al via servizio #ACI “#Luceverde” per info su #mobilità in tempo reale - - cronachecampane : Parte a Napoli Luceverde, il servizio ACI di informazione sulla mobilità in tempo reale #ParteaNapoliLuceverde - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: '“Luceverde”: parte il 14 a Napoli il servizio ACI di informazione sulla mobilità in temp… -