Torino Sassuolo: i precedenti in casa granata – VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) La settima giornata di Serie A proporrà anche la sfida tra Torino e Sassuolo: attenzione ai precedenti con finali pirotecnici… Il Torino ha 10 punti in classifica e sta facendo un ottimo campionato, nell’ultima gara a San Siro con l’Inter ha perso solo nel finale dopo avere costruito diverse palle gol. Il Sassuolo sta pagando caro la cessione dei suoi attaccanti Scamacca e Raspadori el’infortunio di Berardi. Gli emiliani sono reduci dal 3-1 patito in casa con l’Udinese, una sconfitta grave perché si trovavano anche in vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) La settima giornata di Serie A proporrà anche la sfida tra: attenzione aicon finali pirotecnici… Ilha 10 punti in classifica e sta facendo un ottimo campionato, nell’ultima gara a San Siro con l’Inter ha perso solo nel finale dopo avere costruito diverse palle gol. Ilsta pagando caro la cessione dei suoi attaccanti Scamacca e Raspadori el’infortunio di Berardi. Gli emiliani sono reduci dal 3-1 patito incon l’Udinese, una sconfitta grave perché si trovavano anche in vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

