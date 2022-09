Striscia la Notizia, le nuove veline da Amici e Temptation Island (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline di ‘Striscia la Notizia’, che prenderà il via con la 35esima edizione martedì 27 settembre su Canale 5. Da Amici e Temptation Island, approdano al tg satirico. Cosmary Fasanelli, 22enne di Brindisi, dopo l’infanzia tra sport e danza a 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5). Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici (Canale 5), un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary – che porta il nome della nonna – si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Anastasia Ronca, 22enne di Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono ledi ‘la’, che prenderà il via con la 35esima edizione martedì 27 settembre su Canale 5. Da, approdano al tg satirico. Cosmary Fasanelli, 22enne di Brindisi, dopo l’infanzia tra sport e danza a 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5). Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad(Canale 5), un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary – che porta il nome della nonna – si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Anastasia Ronca, 22enne di Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale ...

giuseppe_alto : É iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Striscia la notizia che quest'anno avrà una nuova coppia di vel… - PaolaRecchia19 : @LGrullita C'è anche la locandina di striscia la notizia non ne perde una - MusicTvOfficial : .@cosmaryfas (la mora) e #AnastasiaRonca (la bionda) sono le nuove #Veline di @Striscia la notizia, al via con la 3… - Alessyapie : RT @vucciria79: io per esempio sostituirei striscia la notizia con una bella e rassicurante puntata di peppa pig bondage blowjob amateur fa… - Cindiequindi : RT @vucciria79: io per esempio sostituirei striscia la notizia con una bella e rassicurante puntata di peppa pig bondage blowjob amateur fa… -