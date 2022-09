Simeone o Raspadori contro il Rangers? La risposta di Spalletti (Di martedì 13 settembre 2022) Alla vigilia della seconda apparizione in Champions League del Napoli contro i Rangers, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Al tecnico di Certaldo è stato chiesto chi, tra Simeone e Raspadori, ha più chances di partire titolare nel match in programma domani sera. Di seguito ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Noi abbiamo la partita con lo Spezia che pensavo di poter gestire meglio nella loro metà campo ma ci hanno reso la partita difficile. E nello stretto della propria trequarti era facile mettere Raspadori perché teneva palla spalle alla porta, era bravo tecnicamente, si spostava a destra e a sinistra. Ha corso più di alcuni dei miei centrocampisti. E domani forse ci vorrà qualcosa di differente, dovrò pensarci. Non si perde niente né con ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 settembre 2022) Alla vigilia della seconda apparizione in Champions League del Napoli, Lucianoha parlato in conferenza stampa. Al tecnico di Certaldo è stato chiesto chi, tra, ha più chances di partire titolare nel match in programma domani sera. Di seguito ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Noi abbiamo la partita con lo Spezia che pensavo di poter gestire meglio nella loro metà campo ma ci hanno reso la partita difficile. E nello stretto della propria trequarti era facile mettereperché teneva palla spalle alla porta, era bravo tecnicamente, si spostava a destra e a sinistra. Ha corso più di alcuni dei miei centrocampisti. E domani forse ci vorrà qualcosa di differente, dovrò pensarci. Non si perde niente né con ...

sportli26181512 : Napoli, Spalletti: 'Per me è la vigilia di Natale. Senza tifosi una vera penalità, su Simeone-Raspadori...': L'alle… - cmdotcom : #Napoli, #Spalletti: 'Per me è la vigilia di #Natale, dovremo dire 'si fa quello che dico io!'. Senza tifosi una ve… - zazoomblog : Spalletti in conferenza: “Segnali positivi dal mio Napoli. Se giochiamo come loro perderemo. Simeone o Raspadori? H… - PianetaN : Raspadori o Simeone? #spalletti #rangersnapoli - Anto_ni_o___ : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'Vedremo di scegliere bene tra #Simeone e #Raspadori' ??? Le parole del tecnico del #Napoli Luciano #Spalletti ?? #L… -