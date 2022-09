Rangers la lettera dei tifosi | “Contro la Uefa | senza tifosi non è calcio Volevamo andare a Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 13 settembre 2022)è stata posticipata a mercoledì 14 settembre, inoltre la gara sarà chiusa aiospiti. Una decisione che ha scontentato tutti, idelche ora dovranno essere rimborsati per il biglietto acquistato, ma che ovviamente avranno molti più problemi a farsi rimborsare biglietti aerei e dell’hotel. Ma la decisione delladi chiudere il settore ospiti e non far entrare idel, per questioni di ordine pubblico legati allo spostamento della salma della Regina Elisabetta II, scontenta anche iscozzesi. Ladeidei Glasgow: ...