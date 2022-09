Racale | malore durante la partita | 54enne morto a casa Ieri sera

(Di martedì 13 settembre 2022) Ne dà notizia Quotidiano. Genuino De Marco, 54 anni,, ha accusato unmentre giocava a padel in una struttura sportiva di. Ha smesso laed è tornato a, a Taviano. Nella sua abitazione, inta, il. Le cause del decesso andranno dettagliate. L'articolola proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Racale (#Lecce), malore durante la partita: 54enne morto a casa -

Corriere Salentino

Link Sponsorizzato L'uomo aveva raggiunto nel pomeriggio di ieri il centro sportivo di, per ... All'improvviso, prima della fine del match, il 54enne si è dovuto fermare per via di un. Un ......morto improvvisamente dopo aver giocato una partita a padel nel centro sportivo di tennis di. Ilaccusato a casa.DURANTE LA PARTITA DI PADEL: MORTO Una volta rientrato a casa, De ... Malore Durante La Partita Di Padel. Rientra A Casa E Le Sue Condizioni Peggiorano: Muore 54enne Ne dà notizia Quotidiano. Genuino De Marco, 54 anni, ieri sera, ha accusato un malore mentre giocava a padel in una struttura sportiva di Taviano. Ha smesso la partita ed è tornato a casa. Nella sua a ...Genuino De Marco ha dovuto interrompere la partita per un malessere. Tornato a casa ha accusato dolori e nausea, ma l’intervento del 118 è stato inutile ...