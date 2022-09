Paura a Roma, ‘inferno’ di fuoco nel palazzo: persone restano intrappolate negli appartamenti (FOTO) (Di martedì 13 settembre 2022) Tanta Paura nelle prime ore del pomeriggio di oggi per un incendio appartamento al sesto piano di una palazzina di nove piani in viale Etiopia. Alle 14,55 è scattato l’allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco che hanno inviato due squadre la 1/A e la 3/A più un’autoscala, due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario e il capoturno in viale Etiopia al civico numero 8 per l’incendio incendio di un appartamento. Leggi anche: Paura a Fiumicino, a fuoco il tetto di un edificio: traffico in tilt (FOTO) La corsa per tirare fuori le persone intrappolate nelle abitazioni Le attività dei soccorritori sono state frenetiche diverse le persone rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni a causa del fumo sprigionato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Tantanelle prime ore del pomeriggio di oggi per un incendio appartamento al sesto piano di una palazzina di nove piani in viale Etiopia. Alle 14,55 è scattato l’allarme nella sala operativa dei vigili delche hanno inviato due squadre la 1/A e la 3/A più un’autoscala, due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario e il capoturno in viale Etiopia al civico numero 8 per l’incendio incendio di un appartamento. Leggi anche:a Fiumicino, ail tetto di un edificio: traffico in tilt () La corsa per tirare fuori lenelle abitazioni Le attività dei soccorritori sono state frenetiche diverse lerimastenelle proprie abitazioni a causa del fumo sprigionato ...

