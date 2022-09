No, Trump non ha detto che Elisabetta II lo ha «segretamente nominato cavaliere» (Di martedì 13 settembre 2022) L’11 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’ex presidente statunitense Donald Trump avrebbe detto che la regina Elisabetta II lo ha «segretamente nominato cavaliere». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale di Donald Trump. La falsa notizia è stata diffusa originariamente da un account Twitter che il 9 settembre 2022, giorno successivo alla morte della sovrana, ha pubblicato un presunto post dell’ex presidente su Truth Social (piattaforma fondata dallo stesso Trump) in cui si legge «Non l’ho mai detto a nessuno ma lei mi ha nominato in privato cavaliere». Come hanno ricostruito i ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 settembre 2022) L’11 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che l’ex presidente statunitense Donaldavrebbeche la reginaII lo ha «». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale di Donald. La falsa notizia è stata diffusa originariamente da un account Twitter che il 9 settembre 2022, giorno successivo alla morte della sovrana, ha pubblicato un presunto post dell’ex presidente su Truth Social (piattaforma fondata dallo stesso) in cui si legge «Non l’ho maia nessuno ma lei mi hain privato». Come hanno ricostruito i ...

