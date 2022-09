Niccolò Fabi | chi è l’ex compagna Shirin Amini e la tragedia della figlia Olivia

Leggi su dilei

(Di martedì 13 settembre 2022) Un talento incredibile e un dolore che ha irrimediabilmente segnato la sua vita e, conseguentemente, la sua produzione artistica.non ha soffocato la sofferenza per la perditasua bambina,, ma l’ha trasformata coraggiosamente in qualcosa che potesse ricordare lei e aiutare chi ha più bisogno. Lo ha fatto subito dopo la sua scomparsa, con l’aiutosua ex, chi èClasse 1976, di Roma,proviene da una famiglia di origine iraniana. Dotata di un grande talento artistico, ha costruito una carriera solida che spazia ...