Marotta | «Cessione? Zhang ha sempre rispettato storia Inter»

(Di martedì 13 settembre 2022) “Cambio proprietà? Oggi siamo concentrati sul campo e come parte tecnica pensiamo a lavorare, quello che avviene sopra le nostre teste è in ballo da due anni. La decisione disarà quel che sarà, ma hanno avutorispetto per ladell’. Sono tranquillo da questo punto di vista”. Lo ha detto l’amministratore L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

lucmarchetti : @C1961Interista Marotta perché? Ieri mi è sembrato più possibilista sulla cessione - ArenaRosario : Marotta ieri ha praticamente confermato per la prima volta e se si parla addirittura di cifre, vuol dire che c'è gi… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Marotta: 'Voci su cessione #Inter ci sono da 2 anni. La famiglia #Zhang ama l'Inter, rispetta i tifosi e sa benissimo cos… - BBilanShit : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'Cessione società? Sono notizie che circolano ormai da due anni. #Zhang ama questa società e sa ben… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++#Inter, #Marotta: 'Cessione società? Sono notizie che circolano ormai da due anni. #Zhang ama questa società e sa ben… -

Giuseppe© LaPresseUna situazione che giocoforza cambierà nel 2023. Se quest'anno sono ... che erano i primi indiziati a partire per cifre considerevoli, il prossimo anno almeno una......e da qui al prossimo giugno qualcheeccellente, salvo novità societarie, è da mettere nel conto. Cessioni ma anche acquisti, magari sfruttando le occasioni e i parametri zero. Eci ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Una clamorosa indiscrezione dalla Francia potrebbe comportare il ritorno in Italia del portiere: Juve e Inter pronte a darsi battaglia ...