L’appello al voto di Lupi | “All’Italia serve soprattutto responsabilità | competenza”

di Arturo Calabrese "All'Italia serve competenza, responsabilità, senso del dovere oltre che rivendicazione dei propri diritti; serve gente che abbia un approccio pragmatico e non ideologico ai problemi; gente che abbia come metodo il confronto, anche duro ma rispettoso delle ragioni degli altri, e non lo scontro; gente che i problemi li vuole risolvere concretamente e non solo agitarli come strumento di propaganda per farsi dare astrattamente ragione". È L'appello al voto dell'onorevole Maurizio Lupi, ieri a Salerno a sostegno dei candidati della lista Noi Moderati di Salerno. L'ex ministro ha incontrato elettori e simpatizzanti presso la sala Moka. Caro bolletta, quale soluzione per aiutare le imprese e scongiurare il rischio di nuovi fallimenti?

