Kiev: "Mosca ha sospeso l'invio di nuove unità in Ucraina" | Scoperta una camera delle torture a Balakliya (Di martedì 13 settembre 2022) Il dialogo in Ucraina si allontana: per il Cremlino il negoziato è possibile solo se capitola il regime di Kiev. Mentre per Zelensky il dialogo è impossibile fino alla completa liberazione Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Il dialogo insi allontana: per il Cremlino il negoziato è possibile solo se capitola il regime di. Mentre per Zelensky il dialogo è impossibile fino alla completa liberazione

guidoolimpio : Guerra in Ucraina, la prudenza di Kiev e la minaccia di Mosca: quali saranno le mosse future? - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev: 'Riconquistati 6mila km quadrati di territorio, Mosca ferma l'in… - Open_gol : Secondo lo Stato maggiore ucraino, ci sarebbe ora una forte resistenza in Russia ad arruolarsi, dopo che l'avanzata… - rumba15342942 : RT @ilgiornale: Lo stallo prosegue: #Putin e #Zelensky rifiutano ogni negoziato. Dopo l'avanzata dei giorni scorsi, Kiev non vuole sedersi… - ilgiornale : Lo stallo prosegue: #Putin e #Zelensky rifiutano ogni negoziato. Dopo l'avanzata dei giorni scorsi, Kiev non vuole… -