Italian Bike Week. A Lignano 15-18 settembre (Di martedì 13 settembre 2022) Lignano Sabbiadoro si sta preparando ad accogliere l’evento conclusivo della stagione estiva con tante novità, tra attività Off Road e Demo Ride; ma anche con numerose conferme tra Custom Bike Show, Saturday Light Parade e U.S. Car On The Beach. Le strade di Lignano Sabbiadoro per la chiusura della stagione balneare si preparano ad accogliere l’Italian Bike Week, in programma dal 15 al 18 settembre.Dopo il record di maggio 2022 con oltre 100.000 presenze e visto il successo delle 2 edizioni settembrinedel 2020 e 2021, i presupposti ci sono tutti e le novità atte a creare un nuovo e unico evento nel panorama motociclistico internazionale saranno molte.L’area Luna Park rimarrà il cuore pulsante dell’evento e la sua conformazione sarà pressoché inalteratarispetto a ... Leggi su udine20 (Di martedì 13 settembre 2022)Sabbiadoro si sta preparando ad accogliere l’evento conclusivo della stagione estiva con tante novità, tra attività Off Road e Demo Ride; ma anche con numerose conferme tra CustomShow, Saturday Light Parade e U.S. Car On The Beach. Le strade diSabbiadoro per la chiusura della stagione balneare si preparano ad accogliere l’, in programma dal 15 al 18.Dopo il record di maggio 2022 con oltre 100.000 presenze e visto il successo delle 2 edizioni settembrinedel 2020 e 2021, i presupposti ci sono tutti e le novità atte a creare un nuovo e unico evento nel panorama motociclistico internazionale saranno molte.L’area Luna Park rimarrà il cuore pulsante dell’evento e la sua conformazione sarà pressoché inalteratarispetto a ...

Hotel_Alexander : RT @Gabicce_Mare: Lo scorso fine settimana la Granfondo Squali-Trek ha partecipato all' Italian Bike Festival in scena a Misano Adriatico.… - lulopdotcom : #automotive #art #foodandbeverage #sport #events #entertainment #bikerfestinternational #italianbikeweek IL PROGRAM… - bicimagazineit : I tanti appassionati che hanno animato l’evento fieristico hanno potuto testare le nuove e-bike nella loro prima ap… - bikechannel_ : L’Italian Bike Festival saluta #Misano??Oltre 42mila i visitatori ?? La 6ª edizione è in programma - sempre al… - biciPRO1 : Concluso il primo Italian Bike Festival nel @circuitomisano. Successo di pubblico e aziende: peccato per chi non c'… -