Giulia Salemi svela i suoi prossimi impegni e parla di Soleil e Pierpaolo (Di martedì 13 settembre 2022) Giulia Salemi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip ad avere avuto più successo. Da quando è uscita dalla quinta edizione del reality Mediaset non ha avuto più un attimo di riposo. Ha lavorato tantissimo, imparato nuove cose e si è messa alla prova in tanti ruoli diversi. Ma soprattutto ha acquisito una spigliatezza e capacità di sostenere i tempi televisivi tale da avere un ruolo in studio in questa settima edizione del GF VIP. Anche Pierpaolo quest'anno ritornerà dietro le quinte del programma tanto amato dagli italiani. Infatti – come annunciato ormai da settimane – condurrà il GF VIP PARTY insieme a Soleil Sorge. Ma come l'ha presa Giulia? Ecco che cosa ha dichiarato. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Giulia Salemi è gelosa di ...

