Gieffino e tronista aggrediti? Spunta un’altra verità

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 settembre 2022) “Aggredito e preso a pugni”, questo è quanto racconta l’ex vincitore del GF 10 nel corso di un’intervista rilasciata a un noto giornale e in diretta tv durante la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Una storia che sembra essere totalmente discordante con la versione dei fatti raccontata da una testimone oculare che era presente quando sarebbe accaduto il fatto. Mauro Marin, l’ex, si trovava in compagnia del suo amico, Marco Pavanello, quando a un tratto pare che succeda il finimondo. Ecco le due versioni in merito all’episodio. La versione di Mauro Marin “Tirava calci e pugni alla mia macchina perché sono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc”. Racconta Mauro Marin nel corso di un’intervista rilasciata a un noto giornale del Veneto. E dopo aver ...