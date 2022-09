Gian Luca Santi vice d.g. di Bper Banca (Di martedì 13 settembre 2022) Gian Luca Santi, amministratore non esecutivo di Bper Banca e componente il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, rassegna le dimissioni. Lo comunica lo stesso istituto di credito aggiungendo che in pari data. Il Cda, però, nomina proprio Santi, con decorrenza dal prossimo mese di ottobre, vice direttore generale della Banca, responsabile dell’Area Strategy, Finance & Innovation. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022), amministratore non esecutivo die componente il Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, rassegna le dimissioni. Lo comunica lo stesso istituto di credito aggiungendo che in pari data. Il Cda, però, nomina proprio, con decorrenza dal prossimo mese di ottobre,direttore generale della, responsabile dell’Area Strategy, Finance & Innovation. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

