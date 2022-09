GiancarloDeRisi : È semplicemente scandaloso quello che ci sta imponendo la politica americana preoccupata dal dilatarsi della partit… - marzopazzo16 : RT @Lorenzo32843904: Alla faccia della coerenza e della concretezza. Ieri sbraita contro l'Europa, oggi si genuflette al cospetto della ste… - Biniebinny : @__myricae__ Le elezioni porteranno ad un unico vincitore, ma posso assicurarti che nessuna delle due parti è in 'r… - bibocolnaghi : RT @Lorenzo32843904: Siamo indebitati fino al collo ed a garantire per il nostro debito è rimasta solo l'Europa (senza UE saremmo falliti g… - VBelloz : RT @Lorenzo32843904: Siamo indebitati fino al collo ed a garantire per il nostro debito è rimasta solo l'Europa (senza UE saremmo falliti g… -

Open

Che si manifesta in diversi momenti del faccia a faccia in particolare su Pnrr,, diritti. ... ''Mi spiace che non si riesce a evitare le fake news neanche in presenza, sono un pòche ...... abbiamo organizzato la prima manifestazione di partito indi fronte all'ambasciata russa. ... 'Mi spiace che non si riesce a evitare le fake news neanche in presenza, sono un po'che ... Europa preoccupata per l’arrivo di Meloni Metsola e Marin a Open: «Nella Ue unità anche con background differenti» La premier finlandese preferisce non esprimersi sulle nostre elezioni. Al contrario di Socialisti e Renew preoccupati per la tenuta democratica italiana ed ...Quale è la vera faccia di Giorgia Meloni. Nei Palazzi europei, nella Commissione e nel Parlamento, ma anche in alcune delle più importanti cancellerie, inizia a serpeggiare con sospetto questo interr ...