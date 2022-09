Elezioni 2022, scontro social Di Maio-Calenda (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta prolungato sui social tra Carlo Calenda e Luigi Di Maio. “Caro Calenda, anche un ‘venditore di bibite’ merita rispetto. La cultura dell’odio e del disprezzo che tu alimenti è classista e discriminante. Chi nella vita è stato meno fortunato di te, e ha fatto lavori umili, non può essere denigrato e messo ai margini della società. Quelle persone vanno aiutate e valorizzate. Quelle persone per me sono eroi. Dovresti solo vergognarti”, scrive il leader di Impegno Civico. “‘Ogni lavoro ha la stessa identica dignità, che tu faccia l’operatore ecologico o il fisico nucleare hai diritto allo stesso rispetto. Ma non ogni lavoro prepara per governare un paese’. Questo è quello che ripeto e tu ne sei la dimostrazione vivente Luigi Di Maio”, commenta Calenda che in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Botta e risposta prolungato suitra Carloe Luigi Di. “Caro, anche un ‘venditore di bibite’ merita rispetto. La cultura dell’odio e del disprezzo che tu alimenti è classista e discriminante. Chi nella vita è stato meno fortunato di te, e ha fatto lavori umili, non può essere denigrato e messo ai margini della società. Quelle persone vanno aiutate e valorizzate. Quelle persone per me sono eroi. Dovresti solo vergognarti”, scrive il leader di Impegno Civico. “‘Ogni lavoro ha la stessa identica dignità, che tu faccia l’operatore ecologico o il fisico nucleare hai diritto allo stesso rispetto. Ma non ogni lavoro prepara per governare un paese’. Questo è quello che ripeto e tu ne sei la dimostrazione vivente Luigi Di”, commentache in ...

